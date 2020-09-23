رسمياً.. إلغاء مباراة الهلال السعودي وشباب أهلي دبي في دوري أبطال آسيا

2020/09/23 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قرر حكم مباراة شباب الأهلي دبي والهلال السعودي إلغاء المباراة بسبب عدم إكتمال نصاب لاعبي الهلال السعودي ضمن تصفيات دوري ابطال آسيا.





وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض اليوم الأربعاء تأجيل مباراة الهلال السعودى أمام نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي بعدما طلب الأول لذلك نظرا لغياب العديد من اللاعبين عن القائمة بسبب إصابتهم بكورونا.

ويتصدر الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا وكان من المقرر ان يواجه اليوم الشباب الإماراتي في ختام دور المجموعات قبل أن يلعب ثمن النهائي مع ثاني المجموعة الأولى.

عمار المسعودي

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