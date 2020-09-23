إرشادات مكافحة المتفجرات الى زوار الاربعين

2020/09/23 | 21:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اصدرت مديرية مكافحة المتفجرات، الاربعاء، ارشادات لزوار الاربعين.وجاء في ارشادات مكافحة المتفجرات، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" للحفاظ على سلامتم وسلامة عائلتك وتفويت الفرصة على المجاميع الارهابية من ضعفاء النفوس عليك اتباع الارشادات التالية:1-لاتحرك او تقترب او تحاول ازالة الاجسام الغربية كونها قد تكون متفجرات.2-ابعد المواطنين وامنعهم من التجمع في حالة حدوق انفجار لا سامح الله.3-عدم الاقتراب او لمس او تحريك مواد البناء او القطع الكونكرتية التي تثير الشك.4-عدم الاقتراب من مناطق رمي النفايات التي تكون قرب الشارع العام.5-عدم الاقتراب او لمس او تحريك جثث الحيوانات النافقة الملقاة على جانب الطريق.6-عدم الاقتراب من اي جسم غريب يثير الفضول.7-على سائقي السيارات (الباص} التاكد من عدم ترك الراكب اكياس بعد نزوله من العجلة.ملاحظة: للحفاظ على حياتك وحياة عائلتك الاتصال بالخط الساخن للمديرية (404).وفاء الفتلاوي

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