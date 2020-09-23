2020/09/23 | 21:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية / الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، الاربعاء، ان البلاد سوف تشهد انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة في وسط وشمال البلاد كذلك يشمل مدن الجنوب اعتبارا من يوم الأحد القادم.

وأوضح قسم التنبؤ الجوي في بيان: ان من المتوقع ان تصل درجات الحرارة في المنطقة الوسطى وخاصة العاصمة بغداد من 40 إلى 39 درجة وحسب البيانات المسجلة، منوها، ان الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة جاء بعد ابتداء انحسار المنخفض الحراري الموسمي الذي بدأ في التشكل على الأراضي الهندية مطلع شهر أيار الماضي.

واشار الى ان البلاد دخلت بالاعتدال الخريفي في يوم الإثنين الموافق 21 /ايلول /2020 .

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاسبوع المقبل… العراق يستقبل طقساً منتظراً من فترة طويلة ويودع الحرارة المرتفعة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاسبوع المقبل… العراق يستقبل طقساً منتظراً من فترة طويلة ويودع الحرارة المرتفعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).