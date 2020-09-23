بيان من وزارة التجارة يخاطب المواطنين بشأن ’نوعية’ مادة الطحين

2020/09/23 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، وجود فرق رقابة جوالة في بغداد والمحافظات للتدقيق بنوعية الطحين المجهز للمواطنين ضمن البطاقة التموينية، فيما دعت المواطنين الى الابلاغ عن النوعيات.



وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2020)، بان "نوعيات الطحين المجهزة للمواطنين تدقق من قبل الرقابة الجوالة سواء عند وكلاء المواد الغذائية او في المطاحن اثناء عملية انتاج الطحين".

واضاف، ان"دائرة الرقابة التجارية والمالية دققت في عمليات انتاج الطحين من خلال زيارات مفاجئة الى المطاحن الاهلية والحكومية المنتشرة في بغداد والمحافظات".

ودعت المواطنين، إلى "الابلاغ عن نوعية الطحين المجهز الى الوكلاء والمواطنين في عموم العراق من خلال الاتصال بالخط الساخن للدائرة او عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني الخاص بالدائرة ووزارة التجارة".

واشارت الى، ان"جميع المطاحن الاهلية والحكومية تخضع لرقابة مشددة عبر اجهزة رقابية تزور تلك المطاحن باستمرار من أجل التدقيق بنوعيات الطحين المجهزة للمواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفة للعقد الموقع بينها وبين الشركة العامة لتصنيع الحبوب"، مبينة ان"اجراءات قانونية كثيرة اتخذت بحث المطاحن المخالفة، سواء من خلال نوعية الطحين ام عدم تنفيذ فقرات العقد الموقع مع شركة تصنيع الحبوب".

وكشفت وزارة التجارة، الاربعاء، عن ستراتيجية جديدة لتوفير مفردات البطاقة التموينية الأساسية للمستفيدين منها، مؤكدة صرف ثلاث وجبات من مستحقات الفلاحين وصلت مبالغها إلى نحو تريليون دينار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح تابعه "ناس" (23 ايلول 2020)، إن "تحديات جائحة كورونا والازمة المالية الاقتصادية وضعت الوزارة امام تحد كبير، ما دعاها الى وضع دراسة ستراتيجية جديدة، سيتم تقديمها من خلال لجنة وزارية الى الحكومة".

وأضاف حنون، أن "اللجنة الوزارية توصلت الى ثلاثة مقترحات؛ الاول يكون في حال حصول الوزارة على دفعة كاملة من الاموال المخصصة لها ضمن الموازنة والتي تبلغ مليارا و500 مليون دولار، وبذلك سيتم تجهيز البطاقة التموينية بالمفردات الاساسية لجميع المشمولين بالبطاقة التموينية، التي تتضمن (الزيت، السكر، الرز، الطحين)"، مبيناً أنه “في حال تم منح المبلغ من بداية العام تستطيع الوزارة الاتفاق مع مناشئ محلية او اجنبية لتوفير المواد الغذائية”.

وأشار إلى أن “المحور الثاني من الدراسة يتضمن ان توجه مفردات البطاقة التموينية لفئة محددة من المستفيدين وهم (ذوو الدخل المحدود، والرعاية الاجتماعية، والأسر التي تحت خط الفقر)، وهذا يعمل على تقليل عدد المشمولين بالبطاقة"، موضحاً أن "المحور الثالث يكون من خلال شراء المواد الغذائية الاولية بالقرض الاجل، بتوقيع عقود لشراء المواد، ووزارة المالية تقوم بتسديد هذه المبالغ الى الجهات المجهزة بالاجل، وبذلك تحقق الستراتيجية بعد الموافقة عليها استقرار نظام البطاقة التموينية".

وبين حنون، أن “الوزارة توجهت الى عملية شراء مواد (الرز، والسكر، والزيت) وذلك للحاجة الماسة لهذه المواد لتجهيزها خلال الاشهرالمقبلة، اذ تم تجهيز مادة السكر وتأمين 80 الف طن وصلت الى مخازن بغداد والمحافظات وسيتم تجهيزها الى الوكلاء"، مشيرا الى عدم "وجد أي مشكلة في توزيع مادة الطحين اذ تم توزيع سبع وجبات وسيتم توزيع الوجبة الثامنة في جميع المحافظات".

وتابع، "تم صرف ثلاث وجبات مالية من مستحقات الفلاحين، بواقع (100) مليار دينار و (253) مليار دينار و (600) مليار دينار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من وزارة التجارة يخاطب المواطنين بشأن ’نوعية’ مادة الطحين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من وزارة التجارة يخاطب المواطنين بشأن ’نوعية’ مادة الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).