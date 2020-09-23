قضية مقتل الأميركية السوداء بريونا تايلور.. توجيه اتهامات لشرطي

2020/09/23 | 21:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت هيئة محلفين في مقاطعة جيفرسون، بولاية كنتاكي الأميركية، الأربعاء، اتهامات لأحد عناصر الشرطة في قضية مقتل الفتاة السوداء، بريونا تايلور، التي قضت لدى اقتحام عناصر من الشرطة شقتها، في مارس الماضي

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