2020/09/23 | 21:32 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية يسرائير تربض في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب يوم 10 مارس آذار 2020.تصوير: رونين زفولين - رويترز.دبي (رويترز) - قال متحدث باسم حكومة البحرين إن مسؤولين إسرائيليين زاروا المملكة يوم الأربعاء لبحث مجالات التعاون بين البلدين.ووقعت كل من البحرين والإمارات اتفاقات هذا الشهر لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.وأظهر موقع فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية أن شركة الطيران الإسرائيلية يسرائير أرسلت رحلة من تل أبيب إلى البحرين يوم الأربعاء.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا للحكومة الإسرائيلية كان على متن الرحلة.ولا توجد رحلات جوية تجارية مباشرة مزمعة بين البلدين.ولم يقدم المتحدث باسم الحكومة البحرينية مزيدا من التفاصيل فيما أحجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على الرحلة الجوية.تغطية ألكسندر كورنويل - إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون إسرائيليون يزورون البحرين بعد توقيع اتفاق التطبيع) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون إسرائيليون يزورون البحرين بعد توقيع اتفاق التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).