والدة 'رامبو العراق' تناشد الحكومة للاستماع الى معاناتها

2020/09/23 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشدت والدة البطل العراقي والاسيوي محمد الموسوي الملقب بـ"رامبو العراق"، الحكومة ووزير الشباب والرياضة للاستماع الى معاناتها بعد رحيل نجلها.

وتوفي "رامبو العراق" متأثراً بإصابته بفيروس كورونا في العاشر من شهر آب الماضي.وقالت والدة اللاعب في مقطع فيديو، "اناشد الحكومة ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال الى الاستماع لمعاناتي، نجلي كان هو المعيل الوحيد للعائلة ومع رحيله نعاني من ظروف معيشية صعبة".

وأوضحت "حاولت مقابلة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مرات عدة لكني لم أستطع ذلك، انا الان أعيش في شقة مع 9 افراد ولا امتلك ضن ايجارها".وتابعت "مطالبي بسيطة جداً اود ان يتم شمول نجلي بمنحة الرواد كي أتمكن من دفع الايجار الشهري".





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