مجموعة الدعم الدولية للبنان تحث الساسة اللبنانيين على تشكيل حكومة

2020/09/23 | 21:53 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة (رويترز) - حثت مجموعة الدعم الدولية للبنان يوم الأربعاء الزعماء السياسيين على التكاتف لتشكيل حكومة.وقالت المجموعة التي تشمل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان بعد اجتماع عُقد يوم الأربعاء ”حث أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان الزعماء على التكاتف لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب تكون قادرة على تحقيق التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني“.إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن

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