السليمانية..1570 مصابا بكورونا يحصلون على بلازما الدم

2020/09/23 | 21:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن ارتفاع عدد المتبرعين ببلازما الدم لمساعدة المصابين بفايروس كورونا.

وقال الدكتور ياد نقشبندي المتحدث باسم صحة السليمانية خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان عدد المواطنين الذين تبرعوا ببلازما الدم في مدينة السليمانية بعد شفائهم من الاصابة وصل الى 940 متبرعا.

واضاف: ان عدد المرضى المصابين بفايروس كورونا الذين تسلموا بلازما الدم من المتبرعين وصل الى 1570 مصابا.

PUKmedia السليمانية‌

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