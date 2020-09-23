هزة ارضية تضرب السليمانية واطرافها

2020/09/23 | 21:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق واوكرانيا يبحثان تطوير التعاون الثنائي

التقى سفير جمهورية العراق لدى اوكرانيا بكر احمد الجاف مع النائب الاول لوزير خارجية اوكرانيا أمينة جباروفا في مقر وزارة الخارجية الاوكرانية يوم أمس الثلاثاء الموافق 15/9/2020.

ورحبت جباروفا،...

كورونا يغلق ابواب السفارة العراقية في تركيا العراق واوكرانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكري

الجائحة..



غيبتنا عن الفن الكوردستاني...

هاوكار رسكن ..فنان اكاديمي متميز..



والذي كل هدفه دعم الفن الكوردستاني والعراقي ، والفنانين من الإقليم والعراق ،سنوات طويلة رحلته مع الفن الكوردستاني، وهو مسؤول قاعة الفن لمتنزه شاندر في أربيل.



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لماذا يرفض إيزيديو العراق أطفال ناجياتهم؟

"تخلصت منه، لأنه من أب مغتصب ينتمي لتنظيم الدولة الإسلامية وأم إيزيدية تعرضت للاغتصاب من قبل 5 أشخاص على مدار ست سنوات متتالية دون أن يعرف من هو والده الحقيقي".

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عبث ودمار واكثر من مليون قتيل العراق يشارك في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى

كاريكاتیر

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