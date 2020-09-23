نائب كردي يكشف لـ(واخ): عن ثلاث مقترحات لتمرير الدوائر الانتخابية

2020/09/23 | 22:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

كشف النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني ديار برواري ، عن وجود ثلاث مقترحات لتمرير الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات “.

وقال برواري في تصريح لـ”خبر برس” ، ان” قانون الانتخابات تم تمرير من قبل القوى الشيعية على اعتبار الدوائر المتعددة “، مبينا ان هناك خلافات في الرؤى بين الكتل حول الدوائر الانتخابية هل يكون القضاء دائرة او المحافظة والية التقسيم “.

وأشار الى ان” هناك مشاكل فنية في الدوائر الانتخابية إضافة الى الإحصاء السكاني والجانب السياسي “، مؤكدا ان” الكتل الكردستاني تتفاوض مع الكتل السياسية لحسم الدوائر الانتخابية “.

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