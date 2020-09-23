الصدر يوجه رسالة الى الحشد الشعبي

2020/09/23 | 22:02 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، رسالة الى الحشد الشعبي، معتبراً أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية للحشد فيه اضعاف للعراق وشعبه ودولته.

وادناه نص تغريدة للصدر في تويتر.

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