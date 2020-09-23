2020/09/23 | 22:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى، في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة، الأربعاء، عن تشكيل حزب معارض، في أول تحرك سياسي منظم ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتزامن مع العيد الوطني.. تشكيل حزب سعودي معارض في المنفى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتزامن مع العيد الوطني.. تشكيل حزب سعودي معارض في المنفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).