2020/09/23 | 22:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اجتمع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي الكابتن علاء كاظم عبر سكايب مع ممثل نادي فالنسيا الإسباني من اجل التعاون بين الناديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطوة عالمية مرتقبة لنادي الطلبة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطوة عالمية مرتقبة لنادي الطلبة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).