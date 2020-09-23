هزة أرضية بقوة 2.9 درجة تضرب قضاء كلار في السليمانية

2020/09/23 | 22:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية،الاربعاء ، عن تسجيل مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الموافق 23/ ايلول / 2020 في شمال شرق قضاء كلار عند الساعة (6:30:36) بالتوقيت المحلي لمحافظة السليمانية

وبين تقرير الانواء: ان قوة الهزة بلغت (9’2) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية ،ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ، و سنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى.

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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