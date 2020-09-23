الصدر مخاطبا الحشد: ماتقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان الكبير فيه اضعاف للعراق وشعبه ودولته

2020/09/23 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، رسالة الى الحشد الشعبي، معتبراً أن ما تقوم به بعض الفصائل المنتمية لهذا العنوان فيه اضعاف للعراق وشعبه ودولته.

وادناه نص تغريدة للصدر في تويتر.

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