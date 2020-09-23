النقل تعلن عن هزة ارضية ضربت مدينة بالعراق وتدعو المواطنين الى أخذ الحيطة و الحذر

2020/09/23 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل العراقية ،الاربعاء ، عن تسجيل مراصد الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية خفيفة مساء اليوم الموافق 23/ ايلول / 2020 في شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية، مساء اليوم .

وبين تقرير الانواء: ان قوة الهزة بلغت (9’2) درجة على مقياس رختر وتبعد (33) كم شمال شرق قضاء كلار في محافظة السليمانية .

ودعت الهيأة المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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