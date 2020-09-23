بلا وفيات… اصابات كورونا ترتفع من جديد في الرصافة والشفاء يسجل تراجعاً بسيطاً

2020/09/23 | 22:12 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 318 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي، في بيان ان المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 537 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :– 318 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية•قطاع النهروان 97 حالةقطاعالاعظمية 6 حالات •قطاع البلديات الثاني 3 حالات •.



قطاع الشعب 25 حالة.



قطاع الاستقلال 27 حالة.



قطاع الرصافة 75 حالة.



قطاع بغداد جديدة 63 حالةقطاع المدائن 19 حالة.



قطاع البلديات الاول 3 حالات– حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 219•مدينة الصدر 77 حالة محلة 543, 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 .



قطاع 47 , قطاع 10,حي البساتين, 345, 357 .



حب البساتين .



320 , 328 ,331 الشعب 13 حالة محلة 317, 337, , 335, 317, , الزراعي, •حالات محلة .



734 , 722, 728, 4 البلديات, •,885 ,878,811 حي الجهاد 4 حالات محلة , •, 506 , 502 , 504 , شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503, •الامين 4 حالات محلة, 731, تجاوز , 733 , 743•, 101, السعدون 3 حالات محلة 103•, الزعفرانية 17 حالة واحدة محلة , 971 , 960 , 917 , 964 , 949•905 , 906 , 909 , الكرادة 12 حالة محلة 903, 905, •, 318 , 310 , 316 , الاعظمية 8 حالات محلة, 314السيدية 5 حالات محلة , 827 , 821 ,845 , •العبيدي 3 حالات محلة 772 , 768 , •بغداد جديدة 12 حالة محاة , 704 , 719 , 712 , 706 , 709 .



721 ,البنوك حالة واحدة محلة , 319,بوب الشام حالة واحدة .



وبسماية حالة واحدةالمعامل حالة واحدة و الشعلة حالة واحدة محلة 454الطوبجي حالتين محلة 423.



ومعسكر الرشيد حالة واحدةحي الزهراء حالتين محلة , 757 و الوزيرية حالتين محلة , 301 ,302زيونة حالتين محلة ,714 , والبنوك حالة واحدةالدورة حالة واحدة و المعامل حالتينالكفاح 3 حالات محلة 127, 131 و سبع قصور حالتين محلة 375 ,المشتل 3 حالات محلة 645 , 729 و حي العامل حالتين محلة 809العامرية حالة واحدة محلة 638 و الكاظمية حالة واحدة 404الحسينية 7 حالات محلة 221 , 220 , 222 .



205الغزالية 4 حالات محلة 673 , 649 .



651المدائن 9 حالات , الزراعي , الدرعية .

واضاف الساعدي انه تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل، مشيرا الى ان العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 40712 توفي منهم 1235 للاسف فيما اكتسب الشفاء 35037 ومتبقي قيد العلاج 4440.

ودعا الساعدي المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء.

الشفاء: 418

الوفيات: لايوجد

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