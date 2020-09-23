التعليم العالي تعلن ضوابط انتقال الطلبة للعام الدراسي المقبل

2020/09/23 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2021/2020 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.



وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2020)، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الكليات والجامعات الحكومة والأهلية اعتماداً على الفصل الثامن من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه".

وأضاف أن "الضوابط نصت على أن يكون تقديم الطلبات للمشمولين عبر مراجعة الكلية او الجامعة الأصلية للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل استمارة التقديم الموجودة في البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي سوف تتيح ما لا يزيد عن (5) خيارات فقط".

وأوضح أن "التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2020/10/11 ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/15".

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