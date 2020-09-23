مقاتلتان روسيتان تعترضان قاذفتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

2020/09/23 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مقاتلتين من نوع “سو-27” تابعتين لها اعترضتا قاذفتين أمريكيتين فوق مياه البحر الأسود.

وقال المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، في بيان: “رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 23 سبتمبر 2020، فوق المياه الدولية في البحر الأسود هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية”.

وأضاف: “ومن أجل تحديد هوية الهدفين ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلتان من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوي الدورية التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية”.

وحدد طاقما المقاتلتين الروسيتين، حسب البيان، أن الهدفين الجويين هما قاذفتان أمريكيتان من طراز “B-52H” للقوات الجوية المسلحة الأمريكية، ورافقتاهما فوق مياه البحر الأسود.

ورصدت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة تكثيف تحليقات الطائرات العسكرية للدول الغربية قرب حدود روسيا، وسبق أن أعلنت عن وقوع حوادث مماثلة فوق كل من البحر الأسود وبحر بارينتس وبحر البلطيق وبحر بيرنغ.

وفي 17 سبتمبر أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن راداراتها راقبت خلال أسبوع تحركات 54 طائرة تابعة لدول أجنبية نفذت تحليقات استطلاعية قرب حدود روسيا.



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