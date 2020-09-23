2020/09/23 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (2،9) درجة شمال شرق قضاء كلار في السليمانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (2،9) درجة شمال شرق قضاء كلار في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).