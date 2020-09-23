-من ذاكرة الصور- صبا مطر بين حربين - هاشم مطر

2020/09/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_مطر عندما يكون هاجسنا الفعل الإنساني المشترك تتجاوز روآنا نبض العروق القريبة وتتعداها الى منابع أكثر وفرة.



وهي كذلك في حقل المشتركات المفرحة والصارخة بألمها على حد سواء.



فمهما اختلفت دوافعنا بسبب نوع الثقافة، وإحساسنا بأنها تشكل مداخل مختلفة لفهم المشكلة، إلا أن مصداقيتها تحيلنا الى نوع من المقاربة بل الى العام الجوهري الذي يربط البشر بنسيجه الحسي إضافة الى مصدر الألم ذاته أو حتى المفرح.



وطالما نح ......





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