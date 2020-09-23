هزة ارضية تضرب مدينة السليمانية واطرافها

2020/09/23 | 22:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن حدوث هزة ارضية في مدينة السليمانية واطرافها.

وقالت مديرية الانواء الجوية في بيان: ضربت هزة ارضية، مساء اليوم الاربعاء مدينة السليمانية واطرافها، وكانت بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر.

واضاف البيان: ان الهزة الارضية كانت بعمق 10كم، وتبعد 26كم عن مركز مدينة السليمانية و35كم عن مدينة جمجمال و11كم عن ناحية بازيان.

PUKmedia ترجمة

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