التعليم تعلن ضوابط انتقال الطلبة للسنة الدراسية 2020/ 2021

2020/09/23 | 22:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2021/2020 في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حيدر العبودي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “إن وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب وافق على ضوابط انتقال الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية في الكليات والجامعات الحكومة والأهلية اعتماداً على الفصل الثامن من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الضوابط نصت على أن يكون تقديم الطلبات للمشمولين عبر مراجعة الكلية او الجامعة الأصلية للحصول على الرقم السري الخاص بتفعيل استمارة التقديم الموجودة في البوابة الإلكترونية الخاصة بدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة التي سوف تتيح ما لا يزيد عن (5) خيارات فقط.

وأوضح أن التقديم سيبدأ من يوم الأحد الموافق 2020/10/11 ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2020/11/15.

وللاطلاع على الضوابط يمكن الضغط هنا :

http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2020/09/ضوابط-انتقال-الطلبة-للسنة-الدراسية-2020-2021.pdf

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