عراقي الجنسية.. الجيش الليبي يعلن مقتل

2020/09/23 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إن "القيادي في تنظيم داعش" الذي قتل على يد جنود الجيش في "عملية نوعية" هو "أمير داعش في شمال أفريقيا"، وهو من أصول عراقية.

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