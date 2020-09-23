اعتقال عصابة بالكوفة سرقت 27 دراجة نارية

2020/09/23 | 22:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الاربعاء، عن اعتقال عصابة بقضاء الكوفة سرقت 27 دراجة نارية.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “قائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي اشرف على عملية القاء القبض على عصابة مكونة من أربعة أشخاص يقومون بالسرقة”، مبينة انه “تم تشكيل فريقا للتحقيق بجرائم السرقة من مدير قسم مكافحة اجرام النجف وضابط شعبة الكوفة وعدد من الضباط والمنتسبين والذي توصل إلى العصابة”.

واوضحت القيادة، ان “العصابة قامت بسرقة ٢٧ دراجة نارية وودراجات حمل (ستوته ) وضبطت بحوزتهم مادة الكرستال المخدرة ومواد تعاطي وقد اعترفوا بارتكابهم الجرائم”.

وتابعت انه “تم احالة افراد العصابة للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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