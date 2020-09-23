مصحح-رئيس الصومال يعين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء

2020/09/23 | 22:42 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (لتصحيح خبر نشر في 18 سبتمبر وتوضيح أن قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام تشكلت عام 2007 وليس 2017) محمد حسين روبلي رئيس وزراء الصومال يتحدث أمام البرلمان في مقديشيو يوم الأربعاء.تصوير: فيصل عمر-رويترز

من عبدي شيخ مقديشو (رويترز) - أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء، معززا السلطة حول الرئاسة قبل انتخابات مقررة في العام المقبل.



درس روبلي الهندسة المدنية وعمل من قبل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.



وهو وافد جديد على السياسة وسيحل محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو تموز بعد خلاف مع الرئيس بشأن تأجيل الانتخابات العامة.



ويتجه الصومال، الذي تعصف به حرب أهلية منذ عام 1991، نحو مفترق طرق.



فقد تمكنت قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تشكلت في 2007 من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق البلاد من أيدي متشددين إسلاميين مما أتاح الفرصة لظهور مؤسسات سياسية هشة.



وبدأ الصوماليون الشبان الذين تركوا البلاد يعودون إليها وتسارعت أعمال البناء في العاصمة.



لكن الفساد مستشر، وبدأت قوة حفظ السلام في تقليص وجودها، وما زالت حركة الشباب المتشددة تشن هجمات دامية بشكل شبه يومي حتى داخل العاصمة.



كما شهدت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم اضطرابات في ظل خلافات على السلطة والموارد.



ومن المرجح أن يرشح الرئيس نفسه لولاية ثانية عند إجراء الانتخابات التي سيتنافس فيها مع رئيسين سابقين على الأقل.



وكان الداعمون الدوليون للصومال يأملون في إجراء أول انتخابات شعبية مباشرة منذ بدء الحرب لكن لم يتضح بعد إن كان من الممكن تحقيق ذلك.



والنظام الذي جرى تطبيقه في الانتخابات العامة السابقة كان يعتمد على أن تقوم وفود عشائرية وقبلية باختيار أعضاء البرلمان ويختار النواب بدورهم زعيم البلاد.



إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود

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