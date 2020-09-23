لجنة العمل النيابية تكشف آلية توزيع القروض التشغيلية للشباب العاطلين

2020/09/23 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاربعاء، عن آلية تقسيم القروض التشغيلية التي تعتزم وزارة العمل ان تطلقها لتشغيل الشباب العاطل عن العمل.

وقال عضو اللجنة حسين عرب في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (23 ايلول 2020) ، إن "وزارة العمل من خلال القرض الطارئ من الممكن أن تطلق القروض التشغيلية للشباب، التي تصل من 8 الى 10 ملايين دينار، لكن هذا الامر لم يحسم بشكل نهائي"، مرجحا "حسم توزيع القروض للشباب خلال الايام المقبلة".

واضاف أن "هناك تقسيما لكل المحافظات حسب النسب السكانية وخط الفقر وسوق العمل ، وهذا الامر محدد وفق دراسات عدتها دار التدريب المهني داخل وزارة العمل، حيث ستكون هنالك شروط لمستحقي القروض".

وفي ما يخص المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية علق عرب قائلا: إن "الاموال التي استرجعت من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية تم ارجاعها الى وزارة المالية باعتبار أن هناك تخصيص أسماء ودرجات مالية للمستحقين للحماية الاجتماعية".

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