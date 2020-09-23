2020/09/23 | 22:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوائلي: تراكمات السنوات الماضية ألقت بظلالها على واقع ذي قار

الوائلي: ثورة تشرين لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت لمعالجة الأوضاع المتردية

الوائلي: لا يوجد انفلات أمني في ذي قار

الوائلي: القوات الأمنية أكملت مهمتها التفتيشية بشكل أصولي

الوائلي: لا تحدي للإجراءات الأمنية في ذي قار

الوائلي: هناك جهود أمنية تبذل من أجل تحرير المختطف

الوائلي: القوات التي قدمت من بغداد إلى الناصرية كانت مهمتها تفتيشية

محافظ ذي قار ناظم الوائلي: حادثة الاختطاف لم تكن متوقعة وجاءت بوقت غير مناسب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار: حادثة اختطاف سجاد العراقي لم تكن متوقعة وجاءت بوقت غير مناسب!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار: حادثة اختطاف سجاد العراقي لم تكن متوقعة وجاءت بوقت غير مناسب!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).