2020/09/23 | 22:47 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي اربيل يجدد التعاقد مع لاعبه وريا كامران لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/09/23 | 22:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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