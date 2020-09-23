2020/09/23 | 22:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد إصابة وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو بفيروس كورونا”.

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