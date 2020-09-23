زيارة بلاسخارت لإيران رسالة سلبية خطيرة !!

2020/09/23 | 22:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب قبل أيام ، أشارت الأنباء الى إحتمال أن تقوم ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت بزيارة الى إيران ، وهي أول رسالة سلبية لها آثار كبيرة ، على المستوى الأقليمي والدولي، وهي ليس من مهامها، كونها ممثلة الأمم المتحدة في العراق، وهي غير معنية بالتفاوض مع إيران ، في وقت يبذل […]

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