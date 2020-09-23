الامانة تمنع الاستيلاء على ارض زراعية رغم تعرض كوادرها للاعتداء

2020/09/23 | 22:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، ازالة عدد من المتجاوزين على ارض زراعية بمنطقة حي الجهاد غربي العاصمة ومنعهم من الاستيلاء عليها .

وقال بيان للأمانة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “دائرة بلدية الرشيد ازالت بالتنسيق مع القوات الامنية عدد من الهياكل السكنية قيد البناء متجاوزة على الشريط الزراعي التابع لامانة بغداد بمنطقة حي الجهاد ومنعهم من الاستيلاء عليها”.





واضاف البيان، ان “ملاكاتها تعرضت الى الاعتداء بالضرب من قبل المتجاوزين في اثناء تأديتهم لواجبهم”.

واكدت ،” استنكارها لتلك الاعتداءات المتكررة وملاحقة المعتدين قانونياً ومواصلة جهودها في منع امتداد العشوائيات ومعالجة التجاوزات والمخالفات وفقاً للقانون”.

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