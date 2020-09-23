رسائل متبادلة بين نيكسون وترامب.. ماذا جاء فيها؟

2020/09/23 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مكتبة ومتحف الرئيس الأميركي الأسبق، ريتشارد نيكسون، عن رسائل متبادلة بينه وبين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عندما كان الأخير مطورا عقاريا في نيويورك، في ثمانينيات القرن الماضي

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