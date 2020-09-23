اكتشاف مقبرة من العصر السكيثي لم تمس في ​​ خاكاسيا

2020/09/23 | 23:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]اكتشف علماء الآثار خلال أعمال الحفر الجارية في مقبرة بجمهورية خكاسيا في روسيا، قبورا لم يمسها اللصوص تعود إلى حضارة تاجار (العصر الحديدي المبكر).

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