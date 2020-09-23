ضغوط سياسية للتلاعب بقانون الانتخابات وبرهم صالح يطلب دعم الأمم المتحدة لضمان نزاهتها

2020/09/23 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ قال‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقى‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مطالبة‭ ‬بحصر‭ ‬السلاح‭ ‬بيد‭ ‬الدولة‭ ‬ومنع‭ ‬استخدامه‭ ‬خارج‭ ‬إطار‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬ضبط‭ ‬السلاح‭ ‬المنفلت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬تخوضه‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬قوى‭ ‬الفوضى‭ ‬والتطرف‭.‬ومطالبا‭ ‬دعم‭ ‬اممي‭ ‬للنتخابات‭ ‬العراقية‭ ‬المبكرة‭ ‬المقبلة‭. ‬وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقى،‭ ‬خلال‭ ‬كلمته‭ ‬بالجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬عبر‭ […]

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