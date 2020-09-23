جملة صعبة على التفسير

2020/09/23 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام خطاب الرئيس العراقي في الجلسة الافتراضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة توافر على جملة شديدة الغموض مستعصية على التفسير في حدود ما نمتلكه من قدرات عراقية على التحليل والفهم، وقد يمتلك العالم قدرات أكبر منها.الجملة كانت تخص الانتخابات العراقية المبكرة المقبلة، حين طلب دعم الامم المتحدة لحمايتها من التزوير والتلاعب والابتزاز.[…]

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