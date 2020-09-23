اجتماع عربي أوروبي في عمّان لبحث عملية السلام

2020/09/23 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭-‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬اجتماع‭ ‬يضم‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الاردن‭ ‬ومصر‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والفلسطينيين،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأربعاء‭.‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬اوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وممثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬سيعقدون‭ ‬يوم‭ (‬الخميس‭) ‬في‭ ‬عمان‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ […]

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