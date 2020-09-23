الهلال السعودي يشكو الاتحاد الآسيوي لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية

2020/09/23 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا /كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي تستعد لرد فعل قاس تجاه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد قرار استبعاد الفريق من المسابقة الآسيوية.وبحسب ما نقلت صحيفة / الرياض/ فإن إدارة نادي ⁧الهلال⁩ تستعد لرفع شكوى رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي CAS ضد ⁧الاتحاد الآسيوي⁩ لكرة القدم بعد قرار استبعاده من البطولة الآسيوية.وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وأصدر الاتحاد الآسيوي بيانًا قال فيه إن نادي الهلال السعودي أخفق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعباً من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي.



وذلك بحسب المادة 4.3 من اللوائح الخاصة لبطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19، وبالتالي تم اعتباره منسحباً من البطولة./انتهى3

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