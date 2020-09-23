مصدر امني: مسلحون مجهولون يغتالون رجلا وزوجته جنوب شرق الموصل

2020/09/23 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في شرطة نينوى عن مقتل رجل وزوجته في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل على يد مسلحين مجهولين.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان "مسلحين مجهولين تمكنوا من قتل رجل وزوجته عندما اقتحموا منزلهم في قرية حاوي صلان ضمن ناحية النمرود جنوب شرق الموصل".واضاف ان"الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا به " من دون اعطاء تفاصيل اخرى عن الحادث./انتهى

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