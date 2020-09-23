وزير النفط يبحث مع السفير المصري افاق التعاون بين البلدين في مجال النفط والطاقة

2020/09/23 | 23:24 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ بحث وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل مع السفير المصري علاء موسى افاق التعاون بين البلدين في مجال النفط والطاقة .وذكر بيان لوزارة النفط اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان,الوزير استقبل السفير المصري وتم في اللقاء بحث افاق العلاقات بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والطاقة وسبل تعزيزها وبما يخدم المصالح المشتركة "./انتهى2

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