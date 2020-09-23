الصدر: بعض فصائل

2020/09/23 | 23:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 22:22 - GMT 19:22 تارخ النشر: الأربعاء 5 صفر 1442 هـ - 23 سبتمبر 2020 KSA 22:11 - GMT 19:11

المصدر: دبي - العربية.نت

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن بعض فصائل "الحشد الشعبي" تعمل على إضعاف العراق.وطالب الصدر في سلسلة تغريدات على تويتر ميليشيات الحشد الشعبي بوقف القصف والاغتيالات، قائلاً: "لا يكفي عدم رضاكم عما يحدث من قصف واغتيالات من بعض المنتمين لكم".كما دعا ميليشيات الحشد الشعبي إلى السعي لإنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين.وتابع: "لنسع معاً لاستقلال العراق وسيادته وأمنه، وإلا ضاع من بين أيدينا".إلى ذلك جدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف.وشدد الصدر على أن "العراق لم يعد يتحمل المزيد من العنف والحروب والصدامات والصراعات السياسية والشغب".كما أضاف: "نؤكد على السلمية في شتى التعاملات".

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