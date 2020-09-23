الاتحاد الوطني: سنحبط مخططات الاعداء والارهابيين

2020/09/23 | 23:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا في الذكرى الـ19 لكارثة قرية خيلي حمه في منطقة شارزور واستشهاد كوكبة من بيشمركة الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقالت الرئاسة المشتركة في بيانها: قبل 19 عاماً وتحديداً في يوم 23 ايلول من العام 2001 قامت مجموعة من ارهابيي جند الاسلام وانصار الاسلام اعداء النور والامن والاستقرار ودون أية مراعاة للقيم الانسانية بالهجوم على قرية خيلي حمه وادى ذلك الهجوم الارهابي الى استشهاد 43 من البيشمركة الاتحاد الوطني الابطال.

واضاف البيان: في الوقت الذي نحيي فيه ذكرى تلك الكارثة نحن في رئاسة الاتحاد الوطني الكوردستاني نعتبر انفسنا مدينين لدماء هؤلاء الشهداء وننحني اجلالاً واكراماً لهم ولجميع شهداء الارهاب وشهداء كوردستان.

وقالت الرئاسة المشتركة: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني هو القوة الاولى والرئيسة التي وقفت بوجه الارهاب والارهابيين من خانقين وحتى مخمور وفي غرب كوردستان ايضا وقفت قوات مكافحة الارهاب والآسايش في وجه الارهاب وقدمت مئات الشهداء من اجل حماية كوردستان، وسنستمر في المستقبل وسنسخر جميع الجهود من اجل تعزيز الاستقرار السياسي والامن وحماية اقليمنا.

وتابع البيان: لايجوز عدم اخذ مخاطر عودة الارهابيين واعادة تنظيم صفوفهم بعين الاعتبار، لان مواجهة الارهاب واقتلاعه من جذوره لاتتم الا بوحدة الصف، ولهذا نؤكد ضرورة استمرار التعاون والتنسيق الشامل بين جميع القوى الكوردستانية والعراقية والتحالف الدولي، وسنحمي كوردستاننا بدعم من شعبنا وسنحبط مخططات الاعداء والارهابيين وسنعمل من اجل كوردستان عامرة ومستقرة.

واختتمت الرئاسة بيانها بالقول: نطمئن الجميع بان حياة ومعيشة عوائل الشهداء من اولويات عملنا وسنستمر في جهودنا من اجل تحسين المستوى المعيشي لعوائل الشهداء وخدمتهم بشكل اكبر.

PUKmedia ترجمة‌

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