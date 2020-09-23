المؤتمر الدولي لمكافحة الاحزاب - منال حميد غانم

2020/09/23 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم لاتزال قضايا النساء في العراق وسيلة قابلة للاستخدام النفعي بأي مجال سواء من السياسيين او رجال الاعلام او رجال الدين فاستخدام قضاياهن يلفت النظر لقضية المنتفع ويشتته لما عداه وهذا ما حصل في المؤتمر الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي لم يناقش فيه اي محور يخص العنف بكل انواعه بل كان ترويج لتحالفات ورؤى يعتقدون انها جديدة تخص الدخول للأنتخابات وكيفية ارتداء اقنعة جديدة لتشتيت جمهور الناخبين لا غير .



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