( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) الفجر) - أحمد صبحى منصور

2020/09/23 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور تعليقا على الاعتقال الثالث للكاتب الإسلامي رضا عبد الرحمن على أولا : ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) للفراعنة الى نهاية الزمان1 ـ في سورة الفجر يقول جل وعلا : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِي (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَو ......





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