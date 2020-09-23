2020/09/23 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تحديث جديد، باتت خاصية "ريلز" من تطبيق إنستغرام تضاعف طول مقاطع الفيديو، ما يتيح للمستخدم إنشاء فيديوهات مدتها 30 ثانية، بدلا من 15 ثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في محاولة لسحب الأضواء من "تيك توك".. إنستغرام يعلن عن ميزة جديدة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في محاولة لسحب الأضواء من "تيك توك".. إنستغرام يعلن عن ميزة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).