​ بعد دخول البلاد الاعتدال الربيعي.. الأنواء الجوية تعلن توقعاتها للإسبوع المقبل

2020/09/23 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت الانواء الجوية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل في معظم مدن البلاد.

وقالت وزارة النقل في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم (23 ايلول 2020) ان "الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تشير إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا واضحا بدرجات الحرارة في وسط وشمال البلاد كذلك يشمل مدن الجنوب اعتبارا من يوم الأحد القادم".

وتابع، "ومن المتوقع ان تصل درجات الحرارة في المنطقة الوسطى وخاصة العاصمة بغداد من 40 إلى 39 درجة وحسب البيانات المسجلة"، مبينا ان "الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة جاء بعد ابتداء انحسار المنخفض الحراري الموسمي الذي بدأ في التشكل على الأراضي الهندية مطلع شهر أيار الماضي".

واضاف، أن "البلاد دخلت بالاعتدال الخريفي يوم أول أمس الأثنين الموافق 21 /ايلول /2020

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