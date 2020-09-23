مركز الإعلام الرقمي: إغلاق عدد من حسابات تويتر بالخطأ

2020/09/23 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC، الاربعاء، إغلاق وتقييد عدد من حسابات تويتر دون ارتكابهم مخالفة تؤدي للاغلاق.



وقال المركز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 أيلول 2020)، إن "تويتر على علم بالمشكلة وتعمل على اصلاحها واعادة الحسابات لوضعها الطبيعي بحسب تغريدة لشركة تويتر".

وأكد المركز، ان "العديد من المشاكل المشابهة حدثت بالفترة الاخيرة في منصة تويتر كتأخر ظهور التغريدات في الجدول الزمني (تايم لاين) ويعمل فريق الدعم في تويتر على اصلاحها".

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