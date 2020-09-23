بوستر مرعب لفيلم رامز جلال الجديد

2020/09/23 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشف الفنان رامز جلال عن البوستر الدعائي الأول لأحدث أفلامه الذي يحمل اسم “أحمد نوتردام”، مؤكدا عرضه خلال الشهور المقبلة من العام 2020، واستعار رامز المقولة الشهيرة لهند صبري في فيلم “الفيل الأزرق2” وهي “لا تخافوا” واستبدل كلمة هزروا بدلا من احذروا.رامز جلال نشر البوستر الجديد بعد جدل استمر عدة أيام حول الاسم النهائي […]

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