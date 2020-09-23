مركز الاعلام الرقمي : اغلاق عدد من حسابات تويتر بالخطأ

2020/09/23 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مركز الاعلام الرقمي DMC عن اغلاق وتقييد عدد من حسابات تويتر دون ارتكابهم مخالفة تؤدي للاغلاق.وذكرت الشركة في تغريدة لها : ان تويتر على علم بالمشكلة وتعمل على اصلاحها واعادة الحسابات لوضعها الطبيعي .وأكد المركز ان العديد من المشاكل المشابهة حدثت بالفترة الاخيرة في منصة تويتر كتأخر ظهور التغريدات في الجدول الزمني (تايم لاين) ويعمل فريق الدعم في تويتر على اصلاحها ./انتهى3

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